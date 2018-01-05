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Российский конькобежец Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате Европы

Константин Тигров
19:50 05.01.2018
Конькобежец из России Денис Юсков победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в Коломне.
Российский конькобежец Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате Европы
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На проходящем в подмосковной Коломне ЧЕ по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков выиграл «золото» на дистанции 1500 м.

Он показал результат 1 минута 44,53 секунды, передает «СЭ».

Второе и трете места заняли представители Нидерландов Томас Крол и Кун Вервей.

Другие российские конькобежцы Сергей Грязнов и Данил Синицин, заняли пятое и одиннадцатое места, соответственно.

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