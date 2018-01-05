Российский конькобежец Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате Европы

На проходящем в подмосковной Коломне ЧЕ по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков выиграл «золото» на дистанции 1500 м.

Он показал результат 1 минута 44,53 секунды, передает «СЭ».

Второе и трете места заняли представители Нидерландов Томас Крол и Кун Вервей.

Другие российские конькобежцы Сергей Грязнов и Данил Синицин, заняли пятое и одиннадцатое места, соответственно.