МОК утвердил форму сборной России по хоккею на ОИ-2018
Международный Олимпийский комитет утвердил вариант формы, в которой сборная России сможет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.
Фото: championat.com
МОК утвердил окончательный вариант формы сборной Российской Федерации на ОИ-2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.
За основу взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который и до этого планировался для использования сборной РФ на Играх-2018, передает «Чемпионат».
Однако уточняется, что после принятого ранее МОК решения, что сборная Российской Федерации отправится в Пхенчхан под нейтральным флагом, на комплектах добавлена надпись «olympic athlete of russia».
Помимо этого, с формы убран российский герб, который был в исходном варианте.
Красная форма будет «домашней» на турнире в Корее, белая – «выездной».