МОК утвердил форму сборной России по хоккею на ОИ-2018

МОК утвердил окончательный вариант формы сборной Российской Федерации на ОИ-2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

За основу взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который и до этого планировался для использования сборной РФ на Играх-2018, передает «Чемпионат».

Однако уточняется, что после принятого ранее МОК решения, что сборная Российской Федерации отправится в Пхенчхан под нейтральным флагом, на комплектах добавлена надпись «olympic athlete of russia».

Помимо этого, с формы убран российский герб, который был в исходном варианте.

Красная форма будет «домашней» на турнире в Корее, белая – «выездной».