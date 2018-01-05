Призы лучшей команде и лучшему футболисту Африки достались соперникам сборной РФ на ЧМ-2018

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах был впервые в карьере назван лучшим футболистом года в Африке. Приз 25-летнему футболисту был торжественно вручен в Гане.

Лучшей сборной в 2017 году была названа сборная Египта, с которой россиянам предстоит сыграть на групповом этапе домашнего ЧМ-2018. Лучшим тренером был назван аргентинец Эктор Купер, под руководством которого египтяне дошли до финала Кубка африканских наций, где уступили Камеруну (1:2).

Матч между Россией и Египтом состоится 19 июня в Санкт-Петерубрге. Помимо Салаха и компании соперниками россиян на групповом этапе будут также Саудовская Аравия и Уругвай.