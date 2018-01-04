Российский тяжелоатлет отстранен из-за подозрения в применении допинга
Российский тяжелоатлет Олег Чен временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Фото: Oleg Chen / «ВКонтакте»
Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Об этом говорится на официальном сайте IWF.
Дополнительных комментариев, как заявили в организации, не будет до закрытия дела.
29-летний Чен является двукратным чемпионом Европы и трехкратным серебряным призером чемпионатов мира.