Российский тяжелоатлет отстранен из-за подозрения в применении допинга

Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Об этом говорится на официальном сайте IWF.

Дополнительных комментариев, как заявили в организации, не будет до закрытия дела.

29-летний Чен является двукратным чемпионом Европы и трехкратным серебряным призером чемпионатов мира.