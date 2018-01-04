Медведев уволил Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ-2018
Виталий Мутко исключен из состава оргкомитета чемпионата мира по футболу в России.
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился исключить вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года «Россия-2018».
Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
Должность председателя оргкомитета занял его генеральный директор Алексей Сорокин.
Мутко в конце 2017 года приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза и ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018.
Международный олимпийский комитет пятого декабря 2017 года пожизненно лишил Мутко возможности участвовать в качестве официального лица от России в Олимпиадах.