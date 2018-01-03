Игрок НБА случайно забил трехочковый, а судьи этого не заметили

Игрок клуба НБА San Antonio Spurs Ману Джинобили случайным образом забросил трехочковый во время матча регулярного чемпионата лиги.

Видео курьезного эпизода появилось в социальной сети Twitter.

Джинобили попытался сделать передачу партнеру, однако мяч полетел чересчур высоко и попал в цель.

Однако судьи, обслуживающие игру, не заметили точного попадания, и игра продолжилась. После возмущения игроков рефери засчитали два очка, а уже в перерыве пересмотрели свое решение и присудили три очка.

San Antonio Spurs выиграл у New York Knicks со счетом 100:91.