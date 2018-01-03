Игрок НБА случайно забил трехочковый, а судьи этого не заметили
В Национальной баскетбольной ассоциации США один из игроков забил 3-хочковый бросок, однако судьи этого не заметили.
Фото: Bleacher Report / Twitter
Игрок клуба НБА San Antonio Spurs Ману Джинобили случайным образом забросил трехочковый во время матча регулярного чемпионата лиги.
Видео курьезного эпизода появилось в социальной сети Twitter.
Джинобили попытался сделать передачу партнеру, однако мяч полетел чересчур высоко и попал в цель.
Однако судьи, обслуживающие игру, не заметили точного попадания, и игра продолжилась. После возмущения игроков рефери засчитали два очка, а уже в перерыве пересмотрели свое решение и присудили три очка.
San Antonio Spurs выиграл у New York Knicks со счетом 100:91.