Фетисов прокомментировал неудачу сборной на молодежном ЧМ
Прославленный защитник сборной СССР, неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр, Вячеслав Фетисов прокомментировал проигрыш российской сборной в четвертьфинале от США на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Знаменитый игрок сборной СССР Вячеслав Фетисов назвал неудачу нашей сборной на молодежном ЧМ недостатком игровой практики у молодых игроков.
«На результате сказались разные сложности в совокупности, в том числе и нехватка игровой практики в КХЛ. Теперь надо делать правильные выводы. Брагин нормально все время работал, он опытный специалист», - приводит слова Фетисова РИА Новости.
Он добавил, что у молодежного чемпионата мира есть свои нюансы, и Федерация хоккея сможет разобраться со своими вопросами.
Сборная России под руководством главного тренера Валерия Брагина ранним утром третьего января проиграла команде США (2:4) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира и впервые с 2010 года осталась без медалей турнира.