Фетисов прокомментировал неудачу сборной на молодежном ЧМ

Знаменитый игрок сборной СССР Вячеслав Фетисов назвал неудачу нашей сборной на молодежном ЧМ недостатком игровой практики у молодых игроков.

«На результате сказались разные сложности в совокупности, в том числе и нехватка игровой практики в КХЛ. Теперь надо делать правильные выводы. Брагин нормально все время работал, он опытный специалист», - приводит слова Фетисова РИА Новости.

Он добавил, что у молодежного чемпионата мира есть свои нюансы, и Федерация хоккея сможет разобраться со своими вопросами.

Сборная России под руководством главного тренера Валерия Брагина ранним утром третьего января проиграла команде США (2:4) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира и впервые с 2010 года осталась без медалей турнира.