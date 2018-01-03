Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной»

Сразу две шайбы российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», записал на свой счет поединке против «Каролины Харрикейнз». Команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу со счетом 5:4 и смогла сломить сопротивление соперников в овертайме, причем решающую роль в этой встрече сыграл Овечкин.

К 53-й минуте встречи «Вашингтон» уступал со счетом 3:4, но на 53-й минуте Овечкин сравнял счет, а на 62-й – уже в овертайме принес победу своей команде.

Кроме Овечкина в этом матче отличились у «Вашингтона» - Чиассон (7), Смит-Пелли (13) и Орлов. В составе «Каролины» шайбы в ворота соперника забросили Раска (6,32), Линдхольма (46), Терявайнена (48).

После этого поединка Овечкин переписал очередное достижение в своей карьере. Это был его 962-й поединок за «Вашингтон», российский хоккеист вышел второе место по этому показателю, обойдя легендарного словакаПетера Бондру (961 встреча). На первом месте в этом рейтинге находится швед Калле Юханссон, который за столичный клуб сыграл 983 поединка.

Поразив дважды ворота «Каролины», Овечкин набрал в этом сезоне 43 (26+17) очка.