Молодежная сборная России уступила США в матче 1/4 финала чемпионата мира

Молодежная сборная России проиграла команде Соединенных Штатов в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в американском городе Баффало.

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу американской команды. В составе победителей дубль оформил Киффер Беллоуз, кроме того в игре отличились Кайлер Ямамото и Джоуи Андерсон. У россиян шайбы в ворота соперников забросили Андрей Алтыбармакян и Марсель Шолохов.

В полуфинале сборная Соединенных Штатов сыграет с командой Швеции.