Российский боксер Александр Поветкин занял первое место в рейтинге тяжеловесов WBA

Российский боксер Александр Поветкин возглавил рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелой весовой категории.

В обновленной версии рейтинга, опубликованного на сайте организации, на втором месте находится Фресу Окендо из Пуэрто-Рико. Третью позицию занимает боксер из США Джаррелл Миллер.

Отметим, что в предыдущем рейтинге Поветкин занимал второе место, уступая Фресу Окендо.

Еще один российский боксер Александр Устинов находится на восьмой строчке списка.

Напомним, 15 декабря прошлого года россиянин Александр Поветкин в Екатеринбурге единогласным решением судей одержал победу в поединке против Кристиана Хаммера и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Кроме того, российский боксер стал обязательным претендентом на бой с действующим чемпионом WBA (Super) Энтони Джошуа.