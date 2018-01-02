Сборная США по хоккею повезет на Олимпиаду 5 игроков КХЛ

В составе сборной США по хоккею на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане выступят пять игроков из КХЛ.

За «звездно-полосатых» выступят вратарь «Йокерита» Райан Заполски, защитники Джонатан Блум из «Сочи» и Мэтт Гилрой из «Йокерита», а также нападающие Брайан О'Нилл («Йокерит») и Райан Стоа из «Спартака», сообщает официальный сайт Федерации хоккея США.

Также в список игроков для выступления на Олимпиаде вошли американские хоккеисты из чемпионатов Швеции, Германии, Швейцарии и американской хоккейной лиги (АХЛ). Капитаном же стал 38-летний нападающий Брайан Джионта, который на данный момент является свободным агентом.

Напомним, что ранее руководство ведущей лиги мира (НХЛ), отказалось отпускать своих игроков на Олимпиаду, которая пройдет с 9 по 25 февраля.