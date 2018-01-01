Украинец назван лучшим боксером мира

Несмотря на то, что в своей профессиональной карьере двукратный олимпийский чемпион провел всего 11 боев, журнал The Ring назвал Ломаченко лучшим боксером 2017 года.

В 2017 году Василий Ломаченко трижды успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, сокрушив Джейсона Сосу, Мигеля Марриагу и Гильермо Ригондо.

Титул «боксер года» вручается журналом The Ring с 1928 года. В разные годы его обладателями становились легендарные Макс Шмеллинг, Джо Луис, Мохаммед Али, Мэнни Пакьяо и другие.

Отмечается, что за всю историю журнала звание лучшего впервые отдано боксеру, проведшему на профессиональном ринге всего 11 поединков.