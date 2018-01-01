Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд завершил карьеру
Экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд объявил о завершении профессиональной карьеры.
Фото: Григорий Дрозд / facebook
Один из лучших российских тяжеловесов после двух лет перерыва решил повесить перчатки на гвоздь, о чем сообщил на своей странице в Facebook.
«Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры», - написал боксер.
По признанию спортсмена, он намерен заняться развитием тайского бокса в России и классического бокса в родной Кемеровской области.
Дрозд является представителем Кемеровской области в Общественной палате РФ.
38-летний боксер провел свой последний бой в мае 2015 года. Всего за карьеру россиянин провел 41 бой, одержав 40 побед при одном поражении.