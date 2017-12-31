СМИ: FIFA заподозрила игроков ЦСКА в употреблении допинга

Международная федерация футбола запросила у РУСАДА информацию по 19 допинг-пробам футболистов, которые выступали в России в период с 2012 по 2013 год.

В частности, по данным журналистов «Советского спорта», в список попали игроки ЦСКА. Это защитники армейского клуба Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, голкипер Сергей Чепчугов и хавбек Кейсуке Хонда.

Также в употреблении допинга подозревают игроков «Краснодара» Романа Шишкина, Петра Немова и Благоя Георгиева.