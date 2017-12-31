Стало известно, когда может состояться следующий бой Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может провести свой следующий бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведет в апреле, Хабиб отлично себя чувствует, он не получил повреждений. Он готов провести еще один бой прямо сейчас», – цитирует менеджера ТАСС.

При этом Магомедов отметил, что бой с американцем Тони Фергюсоном, которого прочат в следующие соперники Нурмагомедову, еще не подтвержден.

Бойцу из США принадлежит титул временного чемпиона UFC в легком весе. В марте Фергюсон должен был провести поединок с Нурмагомедовым, однако у россиянина возникли проблемы со здоровьем.

Тридцать первого декабря Нурмагомедов победил бразильца Эдисона Барбозу на турнире UFC 219. При этом, по словам отца спортсмена, Хабиб закончил бой без синяков.