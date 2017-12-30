Устюгов выиграл спринт на многодневке «Тур де Ски»

Сергей Устюгов стал победителем спринта свободным стилем, состоявшегося 30 декабря в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». На гонке в швейцарском Ленцерхайде он показал время 2 минуты 57,28 секунды.

Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший россиянину на финише всего секунду. Третье место у француза Люка Шанавы, проигравшего Устюгову 2,5 секунды.

«Я очень рад. Вы сами знаете, какие у нас обстоятельства с лыжными гонками в стране. Поэтому надо выходить и выигрывать», – прокомментировал свой успех Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Евгений Устюгов является победителем многодневки «Тур де Ски» сезона 2016/2017.