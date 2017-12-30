Исландский фанат Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на тяжелые названия городов РФ

Болельщик сборной Исландии Гундермурд Сигурдфлордбрадсен перед поездкой в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году пожаловался, что наша страна очень большая, а названия городов – тяжелые.

«На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она показалась мне слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва», – цитирует фаната Eurosport.

При этом мужчина отметил, что планирует «отомстить» русскому приятелю, для чего пригласит его в исландские города Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.