МОК утвердил парадную форму российских спортсменов на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года. Об этом заявила глава компании-создателя формы ZASPORT Анастасия Задорина.

«Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили. Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак Olympic Athlete from Russia. Часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново», – цитирует Задорину ТАСС.

Вместе с тем глава ZASPORT также отметила, что экипировочный центр для российских спортсменов откроется 22 января.

Напомним, ранее МОК опубликовал полный список требований к форме российских спортсменов на Играх-2018.

В списке, состоящем из 13 пунктов, отмечается, что на форме и инвентаре российских спортсменов может быть указана только надпись «Олимпийский спортсмен из России» или ее аббревиатура на английском языке – OAR.

Форма также не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

Также МОК представил логотип для российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Эмблема выполнена в форме белого круга, в котором красными буквами вписано: Olympic Athlete From Russia.