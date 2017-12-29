Завершилось строительство стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершилось строительство стадиона, который примет чемпионат мира по футболу 2018 года, арена уже получила заключение Ростехнадзора о соответствии.

«В преддверии Нового, 2018 года мы рады сообщить о том, что "Екатеринбург Арена" к чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию», – говорится в сообщении компании «Спорт-Инжиниринг».

В следующем году стадион примет четыре матча группового этапа турнира: Египет – Уругвай, Франция – Перу, Мексика – Швеция, а также Япония – Сенегал.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матч-открытие со сборной Саудовской Аравии россияне сыграют в Москве на стадионе «Лужники».