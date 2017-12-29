Российские биатлонисты впервые за 5 лет выиграли «Рождественскую гонку» в Германии

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков стали победителями проходивших в Гельзенкирхене соревнований World Team Challenge, известных в России, как «Рождественская гонка».

Россияне стали лучшими в масс-старте и гонке преследования, показав время 33 минуты 21,4 секунд и допустив один промах, передает ТАСС. Вторым номером финишировала сборная Чехии в составе Евы Пускарчиковой и Ондржея Моравеца (отставание на 24,0 секунды, 2 промаха). Третьим пришел австрийский дуэт Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (9 промахов, 43,5).

Последний раз российские биатлонисты побеждали на «Рождественской гонке» в 2012 году. Тогда первое место тогда заняли Екатерина Юрлова и Антон Шипулин.