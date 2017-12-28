Все 11 российских лыжников, дисквалифицированных МОК, отстранены от соревнований FIS

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований под своей эгидой всех 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее комиссия под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила российских спортсменов от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.

Первого декабря FIS объявила о временном отстранении Александра Легкова, Алексея Петухова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Анастасии Доценко, Юлии Ивановой, и Юлии Чекалевой.

22 декабря комиссия отстранила Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александру Бессмертных.