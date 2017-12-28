Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Все 11 российских лыжников, дисквалифицированных МОК, отстранены от соревнований FIS

Андрей Аркадьев
23:16 28.12.2017
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований под своей эгидой 11 российских спортсменов-лыжников, пожизненно дисквалифицированных МОК.
Все 11 российских лыжников, дисквалифицированных МОК, отстранены от соревнований FIS
  • Видео по теме
Фото: Nils Jakobsson/ ZUMAPRESS/ Globallookpress

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований под своей эгидой всех 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее комиссия под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила российских спортсменов от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.

Первого декабря FIS объявила о временном отстранении Александра Легкова, Алексея Петухова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Анастасии Доценко, Юлии Ивановой, и Юлии Чекалевой.

22 декабря комиссия отстранила Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александру Бессмертных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Крупные операторы РФ начали корректировать тарифы перед отменой роуминга
Дата28.12.2017, 14:52
Крупные операторы РФ начали корректировать тарифы перед отменой роуминга
Армейские итоги: что сделано в Вооруженных Силах РФ за 2017 год
Дата29.12.2017, 05:34
Армейские итоги: что сделано в Вооруженных Силах РФ за 2017 год
Армейские итоги: что сделано в Вооруженных Силах РФ за 2017 год
Дата29.12.2017, 05:34
Армейские итоги: что сделано в Вооруженных Силах РФ за 2017 год
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
Дата25.12.2017, 15:35
Министерство обороны получит модернизированные «Форпосты» и 35 учебно-тренировочных самолетов уральского производства
«Петра Великого» ждут перемены: каким будет атомный крейсер после ремонта
Дата27.12.2017, 13:23
«Петра Великого» ждут перемены: каким будет атомный крейсер после ремонта
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
Дата26.12.2017, 10:00
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Дата17.12.2017, 10:28
День РВСН: как самые грозные войска России охраняют суверенитет страны и мир на земле
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
04:53 В стране и мире
Неадекватный контроль качества: военные космические пуски США оказались под угрозой срыва
03:08 В стране и мире
Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии
01:58 В стране и мире
Видео
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах за рождение первенца
00:44 В стране и мире
На Украине озвучили цифры потерь из-за разрыва торговых связей с Россией
13:23 Армия
Видео
Кадры награждения главкома ВКС РФ Сергея Суровикина Звездой Героя России
События дня
События дня
Взрыв в супермаркете в Петербурге
«Новая Звезда»
Стрельба на фабрике «Меньшевик» в Москве
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Молниеносная реакция: пилот чудом избежал столкновения с реактивным самолетом Видео
Молниеносная реакция: пилот чудом избежал столкновения с реактивным самолетом
Физики раскрыли секрет трюка с подбрасыванием бутылки с водой Видео
Физики раскрыли секрет трюка с подбрасыванием бутылки с водой
Знаменитый боец ДНР с позывным Бэн убит снайпером ВСУ
Знаменитый боец ДНР с позывным Бэн убит снайпером ВСУ
Андрей ищет семью Видео
Андрей ищет семью
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.