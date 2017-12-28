Минспорта РФ утвердило требования к разрядам киберспортсменов

Министерство спорта России утвердило требования к разрядам и условия их выполнения по киберспорту. Они опубликованы на сайте министерства в разделе «Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне».

Так, третий разряд по компьютерному спорту можно получить, выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй – на чемпионате муниципального образования, первый – на соревнованиях на уровне субъекта РФ.

Вместе с тем отмечается, что учитываются только те соревнования, которые включены в календарный план министерств и департаментов вида спорта.

Процесс получения разряда подразумевает, что спортсмен подаст результаты своих выступлений в аккредитованную региональную федерацию, которая, в свою очередь, должна подать заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня.