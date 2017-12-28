Россиянам разрешат национальную символику на Играх-2018

Российская символика может быть использована на Олимпийских играх – 2018 в Доме болельщиков. Об этом сегодня заявил его директор Олег Румянцев.

«Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора. Эта символика и будет использоваться в Доме», – приводит слова Румянцева ТАСС.

Он также подчеркнул, что на предстоящих Играх болельщикам не запрещено использовать российскую символику.

Напомним, ранее МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), запретив российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в южнокорейский Пхенчхан «чистым» спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

Также МОК опубликовал список требований, состоящий из 13 пунктов. В нем отмечается, что на форме и инвентаре российских спортсменов может быть указана только надпись «Олимпийский спортсмен из России» или ее аббревиатура на английском языке – OAR.

Форма также не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.