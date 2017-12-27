Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко покидает пост председателя оргкомитета ЧМ-2018, на этом посту его сменит генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Об этом заявил сегодня сам вице-премьер.

«Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (FIFA). Я займусь координацией работы со стороны правительства», – цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, ранее Виталий Мутко объявил, что приостанавливает свою деятельность на посту главы РФС, обязанности главы организации будет исполнять ее гендиректор Александр Алаев.

По словам вице-премьера, он может вернуться к управлению РФС не ранее, чем через шесть месяцев.