Пьяный тренер сборной Аргентины по футболу наорал на полицейского

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли был задержан за вождение в нетрезвом виде.

Полицейские остановили автомобиль, которым управлял Хорхе Сампаоли, возвращавшийся со свадьбы своей дочери в городе Касильда, накануне вечером, передает La Nacion.

Сотрудникам правоохранительных органов тренер заявил, что не употреблял алкоголь, а также отказался проходить тестирование и вступил в перепалку с полицейскими.

На кадрах, снятых очевидцем задержания, видно, что Сампаоли не хочет отходить от своего автомобиля, а в какой-то момент выкрикивает в адрес полицейскому: «Дурак, ты зарабатываешь по 100 песо в месяц».

Утверждается, что после «разговора» с полицейскими Сампаоли отправился в один из ближайших отелей.

За вождение в нетрезвом виде Сампаоли грозит лишение водительских прав, также тренеру предстоит выплатить штраф за конфликт с полицейским.