FIFA поблагодарила Мутко за решение приостановить деятельность в РФС

Международная федерация футбола (FIFA) поблагодарила вице-премьера России Виталия Мутко за решение временно покинуть пост главы Российского футбольного союза (РФС).

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», - сообщили ТАСС в пресс-службе FIFA.

В понедельник, 25 декабря, на заседании исполкома РФС Виталий Мутко принял решение временно приостановить работу президента организации. Исполняющим обязанности назначен гендиректор Российского футбольного союза Александр Алаев.

Ранее стало известно, что вице-премьер России заявил, что готов покинуть пост главы оргкомитета ЧМ-2018 по футболу,