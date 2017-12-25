Мутко заявил, что готов покинуть пост главы оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко сказал, что готов покинуть пост главы оргкомитета ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в Российской Федерации, однако принимать решение по этому вопросу будут власти РФ.

«Думаю, что предложу такие вещи (покинуть пост – прим. ред.), но решать будут глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет», – заявил он журналистам, сообщает «Р-Спорт».

«Но логика к этому диктует. Я сосредоточился на государственной работе», – добавил Мутко.

Напомним, в понедельник, 25 декабря, по итогам исполкома Российского футбольного союза было объявлено, что глава организации Мутко приостановил деятельность сроком на полгода. Исполняющим обязанности президента РФС стал гендиректор организации Александр Алаев.