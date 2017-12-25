Оливер Кан написал жертве теракта в Петербурге

Бывший вратарь сборной Германии и футбольного клуба «Бавария» Оливер Кан направил посылку россиянке Эвелине Антоновой, которая получила тяжелые травмы в результате апрельского теракта в метро в Санкт-Петербурга.

Легендарный немецкий футболист передал девушке, которая с детства является его фанаткой, футболку «Баварии» со своим автографом.

К подарку Кан приложил письмо, в котором пожелал Антоновой сил и боевого духа, необходимых на пути к полному выздоровлению, передает Sputnik Deutschland.

«Оливер Кан про меня знает! Я, честно говоря, даже представить себе не могла. Это прям очень приятно», - поделилась впечатлениями девушка.

Теракт в санкт-петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». Жертвами атаки террориста-смертника стали 15 человек, еще более 100 пострадали.