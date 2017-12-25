Из нокаута Емельяненко сделали поздравление с Рождеством

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион поздравил своих соотечественников с Рождеством, опубликовав фотографию нокаутированного Федора Емельяненко.

«С Рождеством, Америка. Это мой подарок для тебя», - прокомментировал фотографию Митрион на своей странице в Instagram.

Напомним, в июне этого года прославленный российский боец-тяжеловес Федор Емельяненко в бое с Митрионом в рамках турнира Bellator проиграл нокаутом на второй минуте.

В начале боя спортсмены одновременно сильно ударили друг друга в челюсть, после чего упали на настил ринга, однако Митрион быстро сориентировался, и первым начал добивать противника. Емельяненко ничего не смог противопоставить сопернику, и рефери остановил бой досрочно.

Для 40-летнего россиянина по прозвищу Последний Император это поражение стало пятым в карьере при 36 победах.

Между тем руководитель промоушена Bellator Скотт Кокер заявлял, что Емельяненко в будущем может провести реванш с Митрионом.