Названа дата возвращения Серены Уильямс в теннис после родов

Американская теннисистка Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря на турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, что в Объединенных Арабских Эмиратах.

Она сыграет с действующей победительницей «Роланд Гаррос» Еленой Остапенко на третий день турнира, сообщается на сайте соревнований.

Теннисистки станут первыми женщинами, принявшими участие в Mubadala World Tennis Championship.

Сейчас Уильямс находится в декретном отпуске. Первого сентября она родила девочку, которую назвали Алексис Олимпией.

Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее двадцать три титула. Также, она четырежды побеждала на Олимпиадах.