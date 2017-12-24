Названа дата возвращения Серены Уильямс в теннис после родов
Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс объявила о возвращении на корт 30 декабря этого года.
Фото: Panoramic / ZUMAPRESS / Globallookpress
Американская теннисистка Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря на турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, что в Объединенных Арабских Эмиратах.
Она сыграет с действующей победительницей «Роланд Гаррос» Еленой Остапенко на третий день турнира, сообщается на сайте соревнований.
Теннисистки станут первыми женщинами, принявшими участие в Mubadala World Tennis Championship.
Сейчас Уильямс находится в декретном отпуске. Первого сентября она родила девочку, которую назвали Алексис Олимпией.
Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее двадцать три титула. Также, она четырежды побеждала на Олимпиадах.