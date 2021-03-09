«Тацинский рейд»: как генерал Баданов отрезал Паулюса от немецких подкреплений

Двенадцатого декабря 1942 года группа армий «Дон» под командованием Манштейна нанесла удар по внешнему кольцу окружения Сталинграда и едва не прорвалась к армии Паулюса. Ценой героических усилий советским войскам удалось сдержать этот удар, но Манштейн начал готовить новую атаку. Судьба битвы за Сталинград висела на волоске, и чтобы изменить ситуацию, 24-й танковый корпус Василия Баданова был направлен в рейд станицы Тацинской. Именно там находилась авиабаза, которую нацисты использовали для организации воздушного снабжения запертой в кольце армии Паулюса. Также генералу Баданову предписывалось действиями своего корпуса так напугать немцев, чтобы они бросили против него непропорционально большую мощь и не смогли пробиться к Сталинграду.

Под командованием Баданова составе 24-го корпуса были 4-я гвардейская танковая бригада, 54-я танковая бригада, 130-я танковая бригада, в общей сложности - 91 танк. Также в его распоряжение поступили 24-я мотострелковая бригада, 658-й зенитный артиллерийский полк и 413-й отдельный гвардейский минометный дивизион. Личный состав корпуса насчитывал немногим больше десяти тысяч человек, это было явно недостаточно, чтобы напугать Манштейна. Именно поэтому истинную мощь советского десанта никто не должен был узнать раньше времени. Характерным фактором подготовки к советскому наступлению под Сталинградом было достижение стратегической внезапности. К счастью, детали наступления и численность войск действительно удалось скрыть, для немцев атака оказалась полной неожиданностью.

Генерал Баданов решил вести корпус не одной, а двумя параллельными колоннами, чем значительно увеличил скорость движения. Также разведке удалось обнаружить серьезную брешь в обороне немцев. Из-за быстрой скорости продвижения и неравномерного распределения германских войск в районе Калмыцкой степи имелся разрыв между немецкими войсками, выступавшими в районе Сталинграда, и немецкими войсками, наступавшими на Кавказ. Этот разрыв имел ширину более 100 километров, и войсками он практически не прикрывался, именно туда и устремились танки Баданова.

В ночь на 19 декабря 1942 года в районе Богучарского плацдарма за рекой Дон 24-й корпус прошел через передовые позиции противника и ушел в тыл. Прорваться удалось потому, что серьезных сил на этом участке фронта не было, кроме итальянцев, которые уже к этому времени не представляли серьезной боевой силы. Танки Баданова прошли по заснеженной степи ночью с погашенными фарами, чтобы не нарушить маскировку. Поэтому, несмотря на мороз, ехать приходилось с открытыми люками, солдаты ориентировались по свету луны, а направление выдерживали по компасу. За ночь танкисты прошли около 40 километров и остановились возле итальянского опорного пункта в станице Маньково-Калитвенское.

Генерал Баданов приказал взять этот пункт силами двух танковых бригад и в течение одного светового дня населенный пункт был взят, а его гарнизон полностью разгромлен. При попытке противника отойти советские танкисты настигли его и довершили разгром. Враг бросал на поле боя орудия и технику, многие офицеры в ужасе срывали с себя знаки различия и пытались скрыться, итальянские подразделения охватила паника.

За пять дней стремительного марша танкисты Баданова смогли преодолеть 240 километров, 8-я итальянская армия была фактически разгромлена, а ее остатки отступали, бросая технику и склады с продовольствием и боеприпасами. Именно эта паника позволила корпусу Баданова добиться главной цели - отвлечь на себя группировку Манштейна.

Тем временем в самой станице Тацинская немцы совершенно не ждут нападения. На тот момент они не подозревали, что за 300 километров от линии фронта может оказаться достаточно мощное соединение для атаки на крупный и хорошо укрепленный аэроузел связи с Паулюсом.

Каким образом генералу Василию Баданову удалось взять авиабазу фашистов в станице Тацинской, ведя бой с превосходящими силами противника? И как впоследствии он вышел из немецкого окружения со своими людьми? Обо всем этом вы узнаете сегодня в программе «Легенды армии» в 19.40 на телеканале «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.