Хранилище истории: на выставке в Зимнем дворце представили принадлежавший Александру III уникальный сундук

Сундуки могут хранить не только вещи, но и истории. Эти предметы были важной частью интерьера, а также главной кладью и упаковкой для вещей и продуктов в поездках: их несли за плечами, привязывали к седлам лошадей, везли на крышах или запятках экипажей. Сопровождая человека на протяжении веков, ящик, созданный в первую очередь для хранения вещей, стал универсальной мебелью, которая служила людям и скамьей для сиденья, и кроватью для отдыха. К концу XIX века наряду с традиционными образцами появились и сундуки-трансформеры, заменяющие несколько предметов сразу. В качестве примера можно назвать дорожный сундук из коллекции упряжи и декоративного убранства выезда Государственного Эрмитажа, представленный на выставке в Зимнем дворце. В данном изделии уникальны не только конструкция, но и комплектность оригинального подбора вещей, отвечающих на все или почти все запросы путешественника.

Главными достоинствами сундука являются компактность, универсальность конструкции и многофункциональность. Изделие снабжено хитроумной системой трансформации, рядом контейнеров и приспособлений для фиксации предметов при перевозке. Несмотря на то, что не все содержимое сундука дошло до наших дней, в настоящее время он вмещает 233 различных предмета, подбор которых поражает знанием потребностей путешественника в дальней дороге. Они не отличаются изысканной красотой и роскошью отделки, предельно просты и функциональны. Это складные стол и стулья, письменный прибор, аптечка, походная плита, посуда, столовые приборы и кухонная утварь, белье, туалетные и косметические принадлежности. Не забыты удобные съемные полочки, разнообразные клеенки, подставки и даже справочник по гомеопатии в придачу к аптечке. Кроме всех этих многочисленных предметов, сундук хранил еще и несколько секретов, среди которых - имена создавших его мастеров и тайна происхождения. Благодаря реставрации и обнаруженным архивным документам удалось найти ответы на большую часть этих загадок и рассказать историю этого уникального экспоната.

В ходе научной реставрации 2016 - 2018 годов под обшивкой сундука были найдены две бумажные этикетки австро-венгерской фирмы по изготовлению и продаже дорожных товаров и сумок Яноша Фельбера и автографы мастеров: Адольфа Рузичева и помощника плотника Карла Папека. Автором идеи и самой конструкции сундука был капитан Огний Костович, о чем свидетельствует надпись на французском языке: «INVENTION du Capitane Kosztovits» («изобретение капитана Костовича») на откидной доске.

Огнеслав Стефанович Костович (1848 /1851–1916) – изобретатель и конструктор, серб по происхождению, австро-венгерский подданный, долго проживший в России. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов капитан Костович на собственные деньги купил два парохода для российской армии и сам сопровождал их по Дунаю до порта Галац. Итоги этой экспедиции были неутешительны: турки потопили оба корабля, а сам Костович потерял левый глаз. После лечения капитан переехал в Санкт-Петербург.

Огнеслав Костович был неутомимым изобретателем. Восновном в области техники и воздухоплавания. Но большая часть его проектов так и не нашла своего материального воплощения. Одним из немногих полностью законченных проектов Костовича стал дорожный сундук из собрания Эрмитажа.

Эту конструкцию, которую сам автор наименовал «военно-походный чемодан», Костович решил преподнести наследнику престола великому князю Александру Александровичу, будущему императору Александру III. Как писал изобретатель: «К успешному окончанию работ по устройству чемодана, меня поощряла другая мысль, а именно: по выздоровлении от болезни поскорее отправиться в русскую главную квартиру, и мой труд принести в дар Тому, Который освободил моих братьев от турецкого ига …».

Автор был новатором и поместил в сундук последние изобретения того времени. Среди модных новинок можно назвать, например, оцинкованную и эмалированную посуду и гуттаперчу, из которой сделаны надувные подушки для стульев. Скорее всего, часть предметов (стол, стулья, полочки) была выполнена специально для этого сундука в мастерской Иоганна Фельбера, другая часть могла быть куплена в магазинах и лавках Будапешта. Судя по внешнему виду и клеймам, эти предметы были изготовлены разными мастерскими в середине – последней трети XIX века. Некоторые фирмы (Берндорфский завод металлических изделий или гомеопатическая аптека «Доктор Вильмар Швабе»), чьи клейма и марки стоят на предметах, продолжают работать до сих пор.

Дошедшее до наших дней произведение талантливого изобретателя Огнеслава Костовича, появившееся на свет благодаря умелым рукам венгерских ремесленников и совершившее длинное путешествие по Балканам, стало не только подарком, но и знаком «патриотического чувства и глубочайшей преданности» наследнику российского престола. Сундук сопровождал уже ставшего императором Александра III в двух дворцах – в Александровском дворце в Царском Селе и в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге, гостил в Придворно-конюшенном музее, а теперь, наконец, предстает в залах Эрмитажа, чтобы поведать свою удивительную историю.