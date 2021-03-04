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Беззаветный штурм генерал-лейтенанта Дьяконова: как решительный командир очистил путь к Выборгу

Егор Левин
Елена Лемутова
15:25 04.03.2021
С самого детства Анатолий Дьяконов любил драться и всегда любил быть первым, никогда ничего не боялся и всегда был охоч до побед.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Штурм города Великие Луки во время Великой Отечественной войны стал для Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Анатолия Дьяконова главным сражением. Проведенную им операцию называли «Малым Сталинградом», так как комендант города немецкий барон фон Засс превратил окруженные советскими войсками Луки в непреступную крепость. Но 257-я дивизия под командованием Дьяконова сыграла решающую роль в штурме, освобождая дом за домом и квартал за кварталом. Какие же военные хитрости принесли успех советскому командиру?

С самого детства он любил играть в «войнушку», на полном скаку на лошади выхватывая из земли торчащие ветки и сбивая ими горшки вместо казацкой шашки. Юный Дьяконов любил драться и всегда любил быть первым, никогда ничего не боялся и всегда говорил: «Или голова в кустах, или грудь в крестах».

В 1929 году Анатолия призвали на срочную службу, где направили во Владикавказ - в 28-ю трижды Краснознаменную Горскую дивизию Северо-Кавказского военного округа. В 30-е годы он трижды совершил пешие восхождения на Казбек, хорошо ориентировался в горной местности. В декабре 1939 года Анатолию пришлось, ко всему прочему, научиться ходить на лыжах - его назначили командиром отдельного лыжного батальона. К новому месту службы, на Северо-Западный фронт, Дьяконов прибыл в январе 1940 года, аккурат в момент подготовки к наступлению: в тылу были построены укрепления, имитирующие главные участки линии Маннергейма, на которых советская пехота училась идти на штурм под прикрытием танков - именно этот опыт потом и пригодится полковнику Дьяконову в Великих Луках.

11 февраля 1940 года после десятидневной артподготовки началось наступление. 7-я армия, в состав которой входил батальон Дьяконова, в ожесточенных боях продвигалась к Выборгу. Обеспечить победу мог переход советских войск на западный берег Выборгского залива, но для этого надо было штурмом овладеть морской крепостью - островом Туппурасаари (ныне - «Вихревой»).

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ночью 1 марта бойцы Дьяконова скрытно преодолели 25 километров по льду пролива, миновали заставу и бесшумно сняли три поста врага. На подступах комбат отдал приказ разделиться и окружить остров с юга, востока и севера, а атаку начинать только после выстрела сигнальной ракеты. Однако осуществить задуманное не удалось: внезапно вторую роту осветили финские прожекторы, завязался бой. Почему-то артиллерия, которая по плану должна была поддержать наступавших огнем, молчала. Дьяконов молниеносно принял единственно верное решение - идти в атаку, пока вторая рота отвлекает на себя внимание. Это было сродни самоубийству, однако батальон, не дрогнув, выполнил приказ.

По команде Дьяконова взвод ринулся в бой в направлении главной цели - маяка, который вскоре был успешно взят, захвачены крупнокалиберные морские пулеметы, винтовки и гранаты. Вторая рота все еще вела ожесточенный бой с западной стороны острова.

Удерживая остров до подхода основных сил, бойцы Дьяконова отразили три вражеские контратаки. На рассвете стало понятно, что финны, потеряв надежду отбить остров, спасались бегством - кто верхом, кто на лыжах, кто пешком, проваливаясь по пояс в снег. Вскоре эхом по всему острову разносилось мощное «Ура!» - еще одно препятствие на пути к Выборгу пало.

Отличившийся Анатолий Дьяконов получил новое назначение - командиром 284-го мотострелкового полка 86-й стрелковой дивизии, которая вела бои в направлении Выборга. 8 марта, на подступах к городу, капитан был тяжело ранен, но продолжал командовать полком до самого завершения боя. А через два дня закончилась война.

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