Наступление в карельских болотах: как красноармейцы прорвали вражескую оборону и обратили в бегство эсэсовских егерей

На стороне вторгнувшегося в СССР Гитлера воевал настоящий европейский интернационал - венгры, румыны, итальянцы, французы, бельгийцы, испанцы, и так далее. Многие из обративших свое оружие против Советского Союза народностей организовывали национальные подразделения СС - считалось, что это должны быть одни из самых надежных частей. Но абсолютную стойкость демонстрировали не все - и одним из показательных примеров стал эсэсовский лыжный (егерский) батальон «Норвегия».

Приключения норвежцев в России

Прибывшие в Советскую Россию норвежские эсэсовцы представляли собой специфичную компанию. Лыжный батальон был набит молодым (большая часть - 20 лет, имелись и 16-17-летние) и мотивированным составом. Кто-то верил в «святую борьбу с большевизмом», а кто-то бежал на Восточный фронт от домашних проблем.

Последнее проявлялось в довольно причудливой манере. Дело в том, что немцы захватили Норвегию в 1940 году, но поддержи местного населения не получили. Они опирались на коллаборационистов. Оккупационный режим в Норвегии был довольно мягким - не то, что в СССР.

Поэтому общество вполне могло пассивно сопротивляться - например, травить в школах и университетах детей предателей. Реальных средств это прекратить у таких отпрысков, особенно если их родители не принадлежали к «высшим эшелонам» коллаборационистов, часто не было. Поэтому те, обиженные на своих сограждан, записывались добровольцами в СС, где пытались вымещать зло на красноармейцах.

Норвежцы не отметились участием в серьезных боях - их посадили на спокойный участок в карельских болотистых лесах. Там они время от времени перестреливались с советскими разведчиками. Норвежцы - то ли от скуки, то ли от злобы, то ли от желания почувствовать себя крутыми - нет-нет да отпиливали какому-нибудь убитому красноармейцу голову. Смысл был в том, чтобы выварить череп и украсить им интерьер ДЗОТа. Некоторые делали из черепа подсвечник. И при этом без стеснения описывали все это в письмах домой, бравируя этой практикой.

© 1941.su Норвежские эсэсовцы осматривают череп красноармейца

При этом каким-то особым воинским умением скучающие на спокойном участке норвежские эсэсовцы не отличались. В мае 1942-го они, например, решили потренироваться в ближнем тылу. Занятие было посвящено - какая ирония! - ориентированию на местности. Результат был великолепен - группа из 20 человек случайно забрела на немецкое минное поле и потеряла 18 бойцов, шестеро из которых в итоге скончались.

В таком ритме норвежские эсэсовцы и существовали на опорном пункте в Карелии до лета 1944 года, пока к ним в хлюпающие окопы и бревенчатые амбразуры не постучалась Красная армия.

Штурмовая атака

Опорный пункт, где сидели эсэсовцы, располагался на лесисто-болотистой местности рядом с карельским озером Копанец. Норвежцы занимали две высоты - Капролат и Хассельман, названные в честь погибших в этом районе эсэсовских командиров.

Задача выкинуть вражину с этих высот выпала на долю 731-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии РККА. Русские действовали не нахрапом - 8-10 июня 1944 года в ближнем тылу были проведены учения. Командиры внимательно следили за ошибками и нещадно их ставили на вид - были отмечены, например, слабая маскировка и неконкретная постановка задач. Для этого учения, собственно, и проводились - чтобы все проблемы были исправлены и учтены в спокойной тыловой обстановке, а не когда над головами уже будут рваться вражеские снаряды.

Устранив недостатки, 731-й полк двинулся навстречу норвежцам. Начать было решено с высоты Капролат, она была меньше, и ее занимало всего 58 человек. Ранним утром 25 июня началась разведка боем - красноармейцы вскрывали огневые точки противника, чтобы уничтожить их минометным огнем и прямой наводкой из «сорокапяток». Словом, действовали грамотно и постепенно, шаг за шагом выбивая стрелков противника и экономя жизни собственных бойцов.

Ослабив оборону неприятеля в достаточной степени, 731-й полк приступил к основной атаке - она началась на следующий день, 26 июня. Одной из пуль или осколков был убит эсэсовский командир - после этого противника окончательно покинули остатки боевого духа, и норвежцы принялись разбегаться кто куда. Тем было хуже для них - высота уже была окружена, и беспорядочно бегущие подрывались на собственных же минах или срезались очередями красноармейцев. С Капролата спаслось лишь девять человек - остальные были убиты или попали в плен.

Теперь следовало разобраться с высотой Хассельман. Ее занимали 129 норвежцев и горстка немцев - последние были в основном связистами или корректировщиками артиллерии.

Эсэсовцы держались на высоте до шести утра 27 июня. Командующий обороняющимися оберштурмфюрер Софус Карс, правда, вытерпел только до трех - он бросился в озеро Копанец и доплыл до немецких позиций, где наконец почувствовал себя в безопасности. Это вызывало бессильную ярость товарищей, которые огрызались огнем еще часа три, после чего тоже разбежались куда попало.

С Хассельмана пробиться к немцам удалось 38 эсэсовцам, 91 человек же пополнил списки безвозвратных потерь - кто-то расстался с жизнью, а кто-то попал в плен. В итоге опорный пункт перешел в красноармейские руки, а общее число безвозвратных потерь противника составило 140 человек из 187 норвежцев, участвовавших в бою. Для лыжного батальона эсэсовцев это был страшный разгром.

Желаемое и действительное

Норвежский исследователь Стейн Угельвик Ларсен написал посвященную этому бою монографию - она издана на русском языке под звучным названием «Кровавая бойня в Карелии. Гибель Лыжного егерского батальона 25-27 июня 1944 года».

Норвежец собрал в одном месте множество интересного - письма эсэсовцев-добровольцев домой, послевоенные воспоминания, внутренние документы батальона. Нет в этом труде только одного - источников со стороны Красной армии. А ведь они сильно расширяют картину.

© pamyat-naroda.ru Страница 78 журнала боевых действий 731-го стрелкового полка за период с с 13.04.1943 по 01.07.1945. Подсчет трофеев и собственных потерь.

Например - спасибо Минобороны - у любого желающего есть возможность проследовать на сайт «Память народа», найти раздел «Документы частей» и вбить в поиск журнал боевых действий 731-го стрелкового полка, штурмовавшего норвежцев. И там в картине боя со стороны красноармейцев обнаружится много интересного.

Выжившие эсэсовцы, к примеру, вовсю пытались оправдать свое поражение, красочно расписывая падающий на их головы бесконечным потоком град тяжелых снарядов и чуть ли не ведущие огонь «Катюши». А в журнале боевых действий написано про то, что через проложенную по болотам гать удалось доставить максимум 45-мм и 76-мм орудия и минометы.

Норвежцы, желая притупить боль от собственных потерь, пишут о «сотнях убитых русских». А журнал боевых действий дает куда более конкретные цифры в 58 убитых и 189 раненых. Более чем скромные потери, учитывая, что приходилось штурмовать укрепленные пункты на доминирующих высотах в сложных условиях.

Последнее подтверждает список трофеев - одних только захваченных исправных пулеметов калибра 7,92 насчитывалось 26 штук. Можно представить, какая там была плотность огня со стороны обороняющихся - учитывая, что норвежцам еще и эпизодически помогала немецкая артиллерия. Но это все равно не спасло эсэсовцев от вышвыривания с позиции.