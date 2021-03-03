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«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова

Егор Левин
17:52 03.03.2021
Как отметил Алексей Бетехтин, современные технологии однозначно спасали положение, и представить, каково было остаться даже на несколько часов раздетым на морозе, было очень сложно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: perevaldyatlova.ru
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Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин совершил экстремальную экспедицию на печально известный перевал Дятлова. В эксклюзивной беседе со «Звездой» он поделился свежими впечатлениями от необычного предприятия.

Бетехтин посетил перевал в составе группы человек и многочисленной техники для съемок документального фильма и сурового испытания себя, техники и специального обмундирования. В ходе похода девять человек совершили ночевку у зловещей мекки паранормального. Современные технологии, по словам министра, однозначно спасали положение: как можно было остаться на морозе в одних носках в соответствии с легендой о тургруппе даже на несколько часов, он представить не мог. Однако, несмотря на суровые условия, в которые попала экспедиция, Бетехтин признался, что ничего особенно необычного встретить в этот раз не удалось.

«Ни светящихся шаров, ни йети, ни других чудес. Все было предельно жестко по температуре, переваливало за 50. Даже звери попрятались. Единственные, кого мы там видели, это соболей», - поделился министр культуры.

Перевал Дятлова печально известен массовой гибелью туристов под предводительством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Трагический и загадочный инцидент, над причинами которого по сей день, уже по прошествии более 60 лет, ломают голову лучшие специалисты, произошел в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Точные причины гибели туристов, которые ночью в сильный мороз покинули свою палатку, до сих пор неизвестны.

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