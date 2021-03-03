Подводные герои Карибского кризиса: как советские подлодки проделали путь на Кубу с ядерным оружием

Экипажам советских подводных лодок, которые командование направило на Кубу в пик Карибского кризиса, предстоял долгий и непростой путь из Баренцева в Саргассово море, который при этом необходимо было преодолеть по возможности быстро и максимально незаметно. В операции, получившей кодовое название «Кама», приняли участие подлодки Б-4, Б-36, Б-59 и Б-130 под командованием капитанов 2-го ранга Рюрика Кетова, Алексея Дубивко, Валентина Савицкого и Николая Шумкова.

Изначальное время выполнения поставленной задачи рассчитывалось для атомных подводных лодок, но в операции участвовали дизельные, чья скорость была в разы ниже. Офицеры решили, что выполнить задание можно, только двигаясь в надводном положении, что фактически было подобно смерти и сразу же ставило вопрос о секретности ребром. О том, как советским морякам удалось выйти из непростой ситуации, рассказал глава отдела Института военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ кандидат военных наук и полковник Александр Гуляев.

«Выбора не было: они двигались в надводном положении с практически максимальной скоростью до 12 узлов. Им повезло, что был шторм и нелетная погода - противолодочная авиация их не обнаружила. Парадоксально, что американцы, видимо, зная, что лодки вышли с базы, и рассчитывая на скорость в четыре-пять узлов, выставляли противолодочные рубежи с опозданием, после прохода наших лодок. У нас были на борту специальные группы, которые по радиоперехватам это знали», - рассказал он в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Однако не все прошло гладко: одна из подводных лодок пострадала из-за непогоды и получила повреждение крышки устройства, выстреливающего имитационные патроны, что ограничило максимальную глубину погружения и заставило экипаж впоследствии двигаться на 70-метровой глубине вместо 300-метровой. Это стало причиной обнаружения подлодки.

Кульминация ядерного противостояния США и СССР наступила в октябре 1962 года. Мир оказался на пороге третьей мировой войны, и в этот момент командованию американского флота оставалось лишь констатировать невероятный фокус советских подводных лодок. Как это случилось, смотрите в новом выпуске программы «Секретные материалы» на телеканале «Звезда» - «Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны Карибского кризиса» 3 марта в 20.25.