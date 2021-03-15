Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз

Конгресс Соединенных Штатов 80 лет назад принял закон о ленд-лизе. Программа предусматривала поставки союзникам антигитлеровской коалиции военной техники, боеприпасов, топлива, сырья и продовольствия. Выступая перед конгрессом 17 декабря 1940 года Франклин Рузвельт предложил Великобритании помощь в борьбе с Третьим Рейхом. К тому времени Германия уже оккупировала большую часть Европы и начала водную блокаду Англии.

«Британцам и их греческим союзникам нужны корабли! И они получат корабли от США. Им нужны самолеты и они получат самолеты!», - сказал 32-й американский президент.

Летом и осенью 1941 года Иосиф Сталин просит США как можно скорее открыть Второй фронт, поскольку вместе разгромить нацистов будет намного проще. Однако делать этого никто не хотел, из-за чего СССР остался лицом к лицу с мощной армией Третьего Рейха. Единственное, что предложила Америка - это ленд-лиз - поставки вооружения. К концу года Советскому Союзу обещают сотни танков, самолетов и артиллерийских орудий. Но это обещание в Вашингтоне выполнять также не спешат, поскольку занимают выжидательную позицию: пока неясно, кто победит в этой войне, американская помощь минимальна.

Два года Советский Союз воевал с нацистами один на один. Серьезные поставки самолетов и зенитных орудий, прописанных в двустороннем соглашении по ленд-лиз начались после того, как пала армия Паулюса.

«Львиная доля поставок по ленд-лизу - больше половины поставок - пришли в Союз после коренного перелома в войне - 1943-й, 1944-й и начало 1945-го года. Есть записки Микояна Сталину, в которых четко говорится, что в январе 1942-го нам поставлено всего девяносто 204-танка, и то не все дошли еще. Что это за помощь?! Даже по первому протоколу, подписанному в октябре 1941-го, где нам обещали 600 самолетов и сотни танков, ничего не было выполнено», - рассказал научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Самолеты переправляли через Аляску и Дальний восток, по воде поставки шли по Южному направлению - через Гибралтар, Суэцкий канал, далее до Ирана, или огибая Африку. Северное направление проходило через Северный Ледовитый Океан до портов Мурманска и Архангельска.

Почти пятую часть конвоев уничтожила фашистская авиация. Море у побережья Мурманска и Архангельска было заминировано немцами. А перед минным заграждением дежурили боевые корабли Третьего Рейха. Защитить грузы ленд-лиза, провести их через минные заграждения, доставить в порт - это ложилось на плечи наших моряков.

«Чтобы выйти к этому конвою навстречу, надо было форсировать минное поле. Немцы огородились минными полями. Прошли под немецкой охраной. Все решали секунды. Командир расчета раз: и четыре торпеды залпом», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Сергей Табанин.

Из потраченных Вашингтоном 50 миллиардов долларов в ходе ленд-лиза более половины средств было выделено Великобритании, в то время как на СССР, понесший самые тяжелые потери во Второй мировой, пришлось только 11 миллиардов. Поставки оружия составили всего 4% от собственного военного производства СССР в годы Войны. В то же время, то, что поставлялось было далеко не лучшего качества. Ни США, ни Великобритания не испытывали сильного желания поставлять свои передовые разработки.

Несмотря на это СССР исправно платил за все даже в первые самые тяжелые годы Великой Отечественной. Зачастую расплачивались золотом, платиной, лесом и рудой. После войны разрушенной стране, потерявшей десятки миллионов граждан, и своей кровью спасшей мир от фашизма, выставили счет на сумму более двух с половиной миллиардов долларов. В то время как остальным участникам программы ленд-лиза долги простили.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Балдина.