Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль

Зарплата у подавляющего большинства жителей Советского Союза была одинаково скромной, ее размер в 1970 году в среднем составлял 122 рубля в месяц. При этом граждане могли спокойно посещать кино, периодически пользоваться услугами такси, посидеть с друзьями, родственниками и коллегами в ресторане. Люди планировали отпуска и ездили на курорты, естественно при этом им хватало и на обычные покупки в магазинах.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Также, граждане СССР не платили за обучение и лечение, жильем зачастую обеспечивало само государство, а зарплата получали вовремя, в строго определенные дни. Безработицы многие также не боялись, официально ее вообще не было. Поэтому многие люди ностальгируют по данным временам, так как большую часть забот о работе, жилье и прочем социальном обеспечении брал на себя Советский Союз.

Сейчас это звучит фантастично, но при необходимости в СССР возможно было годами жить, тратя всего лишь 1 рубль в день. По словам народного артиста РФ и кинорежиссера Сергея Соловьева, он сам так жил два года.

«Вот я ж на рубль жил, после того как я ВГИК закончил, и два года я на рубль в день жил, это я помню. Меню, которое я себе устраивал: антрекот или эскалоп в кулинарии стоил 33-37 копеек, потом можно было еще пачку лука купить за 5 копеек, ну и еще при этом что-то оставалось. Так что можно было прожить на рубль», - поделился своими воспоминаниями режиссер.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Советские цены на продукты многим навсегда врезались в память, так как они не менялись десятилетиями. Столовая колбаса стоила 2 рубля 20 копеек за килограмм, докторская стоила 2 рубля 30 копеек за кило, любительская с жирком - 2 рубля 90 копеек.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Разливное молоко продавалось за 28 копеек за литр, десяток яиц за 90 копеек, булочка за 7, а батон хлеба за 28 копеек соответственно. В 60-70-е годы дефицита еще не было и все продукты были доступны для жителей Советского Союза.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более того, в те годы простой советский человек мог позволить себе и деликатесы, например, черную икру, которую заводы отпускали по цене 4 рубля за килограмм. В наше время, цены на такую закуску несоизмеримо выросли. Магазины, конечно, могли накрутить некую сумму сверх цены, но грамм 200 люди покупали без проблем. Журналист Татьяна Визбор поделилась своими воспоминаниями о том, как совершались покупки деликатесов в те времена.

«Мы питались из магазина, угловой магазин, обычный продуктовый. Я до сих пор помню эти белые кафельные стены, заваленные сахалинскими консервами, они были так красиво сложены горкой. Сахалинские крабы в баночках, была паюсная икра (черная икра из осетровых рыб, которая готовится методом посола в теплом солевом растворе, а затем спрессовывается в плотную массу - прим. ред.), кстати совершенно недорогая, знаете, как замазка была, ее в вощеную бумагу заворачивали. А также были пельмени, причем очень хорошего качества», - рассказала публицист.

Так действительно ли советский человек был очень хорошо обеспечен различной, а главное доступной, едой? Сколько на самом деле денег тратилось на квартплату, отпуска, курорты? И почему в советские годы людей не мучал вопрос – а на что будем жить завтра? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны сегодня, в 13:15 в программе «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым на телеканале «Звезда». Также смотрите новый выпуск в приложении SMART.TV.