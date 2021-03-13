Тайна второго отречения: зачем Иван Грозный уступил трон предку Чингисхана

Осенью 1575 года Иван Грозный неожиданно покинул Кремль и поселился в одной из резиденций на Московском Посаде. В это же время, в Успенском соборе Кремля состоялось помазание на царство нового правителя - недавно крещенного татарского царевича Симеона Бекбулатовича, а Ивана Васильевича москвичам теперь было приказано величать не царем, а только Великим Князем Московским.

Это было уже не первое отречение Ивана Грозного, буквально 10 лет назад в 1564 году он выехал в Александровскую слободу и уже оттуда отправил сообщение в Москву, что отрекается от престола из-за того, что бояре и чиновники злоумышляют против правителя, не исполняют его решений и всячески противодействует его воле. Тогда москвичи очень испугались возможной смуты и немедленно отправили делегацию в Александровскую слободу, чтобы уговорить царя вернуться на престол.

Иван Грозный согласился, но только при определенных условиях. В обмен на возвращение на трон он потребовал право казнить и миловать по собственному решению и выделить часть государства, на которую власть Думы распространяться не будет, в личный удел царя - опричнину. Дело в том, что в то время царь вовсе не обладал абсолютной властью. Многие решения он не имел права принимать без согласия боярской Думы, в том числе не мог без ее одобрения казнить знатных бояр, вводить новые законы и даже в выборе полководцев был ограничен.

Однако в 1572 году Иван Грозный сам же отменяет опричнину, и теперь, спустя три года, он неожиданно вновь отрекается от власти и ставит на престол Симеона Бекбулатовича. На этот раз Грозный не выдвигает никаких условий для своего возвращения. Современники не знали что и думать, потому что никаких объяснений этому поступку не было. Даже современные исследователи, занимающиеся эпохой Ивана Грозного, до сих пор не могут решить эту загадку.

Симеона Бекбулатовича до крещения звали Саин-Булат хан, его прадед Ахмат-хан был правителем Большой Орды, а отец Бек-Булат перешел на службу к Ивану Грозному и, судя по всему, погиб в бою. В источниках упоминается, что он «голову свою положил» на царской службе. Саин-Булат провел детство уже в Москве, где ему оказывали царские почести, ведь он был чингизидом - потомком Чингисхана, а на Руси знатность его рода признавали безоговорочно. Тогда была свежа память о том, что совсем недавно монгольским ханам платили дань и русские князья.

Судя по всему, Ивану Грозному льстило, что чингизиды состоят у него на службе. Но возникал вопрос внедрения их в русское общество, потому что в то время происхождение решало все: от места за столом, до должности, которую ты можешь занимать.

Так в чем истинные причины второго отречения царя и назначения на его места человека из рода самого Чингисхана? Действительно ли татарский хан Симеон Бекбулатович был венчан на царство, но царем так и не стал? И на самом ли деле Иван Васильевич хотел таким образом восстановить опричнину? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны сегодня, в 11:55 в программе «Не Факт!» на телеканале «Звезда». Также смотрите новый выпуск в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.