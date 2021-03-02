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Правила пулеметного тона: хроника возникновения одного из самых смертоносных вооружений

Егор Левин
10:25 02.03.2021
История о том, как изобретение возрастом более 100 лет стало едва ли не главным способом решения боевых конфликтов пехоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Globallookpress
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Американский инженер Хайрем Стивенс Максим вряд ли мог предположить, когда разрабатывал в 1883 году свой станковый пулемет, что в будущем он станет не только одним из самых востребованных, но и получит такое большое количество свойственных времени модернизаций. Самая первая демонстрация пулемета не произвела впечатления на британских и американских военачальников, не увидевших смысла в большой скорострельности и огромной трате боеприпасов. Однако в итоге все оказалось совсем наоборот.

© Science Museum, Globallookpress

Хайрема не сильно заботила оружейная тематика, поэтому, чтобы представить миру оружие, получившее название «пулемет», ему понадобилось практически 10 лет. Вашингтонское лобби чинило ему препятствия и не давало заниматься изобретательством, плоды которого стали конкурировать с результатами труда другого известного технического новатора прошлого - Томаса Эдисона. Несмотря на это, Максим вскоре все же впервые представил свое оружие и даже выезжал с ним для демонстрации в зарубежные турне. Первое боевое крещение пулемета в руках британских войск состоялось еще через 10 лет - в 1893 году во время подавления восстания матабеле в Южной Африке.

© Science Museum, Globallookpress

Единственным, кто по-настоящему заинтересовался, стал германский император и король Пруссии Вильгельм II, высоко оценивший разработку Максима и купивший лицензию на производство его оружия. Постепенно новые правообладатели выкупили предприятия Хайрема, внесли несколько конструктивных изменений и начали продавать пулемет под именем «Виккерс».

В России, а впоследствии и в СССР пулемет традиционно именовали по имени разработчика даже после очень значительной доработки его русскими оружейниками. В 1888 году из него довелось пострелять императору Александру III, а первые заказанные у производителя пулеметы прибыли в Россию уже в 1889 году.

Лицензию на производство пулеметов на Тульском оружейном заводе царское правительство получило в 1904 году. На вооружении русской армии состояли пулеметы Максима тяжелого, облегченного и легкого образцов. Стоимость производства одного экземпляра составила в конечном счете 1 700 рублей (942 рубля + 80 фунтов стерлингов комиссии фирме «Виккерс»).

Во время Первой мировой войны пулеметы могли уничтожать целые полки, сохраняя при этом большинство жизней собственной армии. Пулеметы с большим, чем обычный, калибром начали использовать в том числе и против первых бронированных машин, которые также стали военной новинкой.

В наше время в мире производят десятки видов пулеметов: к примеру, немецкий MG3, считающийся одним из самых скорострельных и совершающий до 25 выстрелов в секунду, до сих пор стоит на вооружении множества мировых держав.

© Friso Gentsch, dpa, Globallookpress

Еще более убойным образцом пулеметной техники отличись Соединенные Штаты - это пулемет по схеме Гатлинга, способный произвести более 80 выстрелов за одну секунду.

© DMCA, pngwing

Как правило, пулемет применяли совокупно с проволочным заграждением, заставляющим достигшего его солдата выпрямиться и стать гораздо более явной мишенью для очереди. В настоящее время время стремительной и маневренной войны используют в том числе и легкие пулеметы, позволяющие зайти с ними во фланг противника и обстрелять его позиции. Пулеметные команды создавались в России с царских времен, а пулеметчики всегда были одной из самых приоритетных целей для снайперов.

Смотрите полный сюжет о том, как в Пентагоне заявили о появлении новых патронов для ручных пулеметов, якобы способных пробить любой российский бронежилет, и о том, для чего американцы «примеряют» свои калибры к нашей броне, в новом выпуске программы «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным на сайте телеканала Звезда и на канале программы в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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