Правила пулеметного тона: хроника возникновения одного из самых смертоносных вооружений

Американский инженер Хайрем Стивенс Максим вряд ли мог предположить, когда разрабатывал в 1883 году свой станковый пулемет, что в будущем он станет не только одним из самых востребованных, но и получит такое большое количество свойственных времени модернизаций. Самая первая демонстрация пулемета не произвела впечатления на британских и американских военачальников, не увидевших смысла в большой скорострельности и огромной трате боеприпасов. Однако в итоге все оказалось совсем наоборот.

© Science Museum, Globallookpress

Хайрема не сильно заботила оружейная тематика, поэтому, чтобы представить миру оружие, получившее название «пулемет», ему понадобилось практически 10 лет. Вашингтонское лобби чинило ему препятствия и не давало заниматься изобретательством, плоды которого стали конкурировать с результатами труда другого известного технического новатора прошлого - Томаса Эдисона. Несмотря на это, Максим вскоре все же впервые представил свое оружие и даже выезжал с ним для демонстрации в зарубежные турне. Первое боевое крещение пулемета в руках британских войск состоялось еще через 10 лет - в 1893 году во время подавления восстания матабеле в Южной Африке.

© Science Museum, Globallookpress

Единственным, кто по-настоящему заинтересовался, стал германский император и король Пруссии Вильгельм II, высоко оценивший разработку Максима и купивший лицензию на производство его оружия. Постепенно новые правообладатели выкупили предприятия Хайрема, внесли несколько конструктивных изменений и начали продавать пулемет под именем «Виккерс».

В России, а впоследствии и в СССР пулемет традиционно именовали по имени разработчика даже после очень значительной доработки его русскими оружейниками. В 1888 году из него довелось пострелять императору Александру III, а первые заказанные у производителя пулеметы прибыли в Россию уже в 1889 году.

Лицензию на производство пулеметов на Тульском оружейном заводе царское правительство получило в 1904 году. На вооружении русской армии состояли пулеметы Максима тяжелого, облегченного и легкого образцов. Стоимость производства одного экземпляра составила в конечном счете 1 700 рублей (942 рубля + 80 фунтов стерлингов комиссии фирме «Виккерс»).

Во время Первой мировой войны пулеметы могли уничтожать целые полки, сохраняя при этом большинство жизней собственной армии. Пулеметы с большим, чем обычный, калибром начали использовать в том числе и против первых бронированных машин, которые также стали военной новинкой.

В наше время в мире производят десятки видов пулеметов: к примеру, немецкий MG3, считающийся одним из самых скорострельных и совершающий до 25 выстрелов в секунду, до сих пор стоит на вооружении множества мировых держав.

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Еще более убойным образцом пулеметной техники отличись Соединенные Штаты - это пулемет по схеме Гатлинга, способный произвести более 80 выстрелов за одну секунду.

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Как правило, пулемет применяли совокупно с проволочным заграждением, заставляющим достигшего его солдата выпрямиться и стать гораздо более явной мишенью для очереди. В настоящее время время стремительной и маневренной войны используют в том числе и легкие пулеметы, позволяющие зайти с ними во фланг противника и обстрелять его позиции. Пулеметные команды создавались в России с царских времен, а пулеметчики всегда были одной из самых приоритетных целей для снайперов.

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