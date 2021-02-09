«Ход конем»: почему 17 тысяч солдат вермахта были посланы уничтожить маршала Тито

Коммунисты Народно-освободительной армии под руководством маршала Иосипа Броз Тито с июня 1941 года вели непрекращающуюся партизанскую войну с фашистскими оккупантами на территории Югославии. В составе объединенной армии они представляли серьезную угрозу для войск Гитлера. К концу войны численность Народно-освободительной армии достигала примерно 600 000 тысяч человек. Во время войны это позволяло оттягивать на себя силы 20-30 немецких дивизий и их союзников.

Гитлер был очень недоволен сложившейся ситуацией, ведь вместо того, чтобы сражаться с армиями СССР, часть его войск была вынуждена вести бои в горах и пытаться победить партизан Тито. Чтобы покончить с партизанами, немецкая ставка разработала план «Ход конем», в ходе которого 500-й парашютно-десантный батальон СС, полк дивизий «Бранденбург» полки мотострелков и егерской бригады, три разведывательные, две танковые и один саперный батальоны, в общей сумме более 17 000 человек, должны были уничтожить Верховного главнокомандующего Народно-освободительной армии - Иосипа Броз Тито.

Операция началась 25 мая 1944 года с наступления немецких частей на столицу югославских партизан - боснийский город Дрвар. Наступление велось сразу с нескольких сторон, чтобы заблокировать действия Народно-освободительной армии и исключить возможность их прорыва за помощью. После проведения воздушной бомбардировки немецкий десант с боем начал прорываться к центру города. Им противостояли югославские коммунисты и члены райкомов комсомола, но силы были неравны и через несколько часов город был взят фашистскими захватчиками.

Но немцев ждал сюрприз - Иосипа Броз Тито нигде в городе не было. Тогда солдаты начали ходить с фотографией лидера Народно-освободительной армии и спрашивать о его местонахождении местных жителей. Между тем Тито на тот момент находился на окраине города, на горе Градина в доме с подвалом у водопада, замаскированном под сарай. Именно там по совместительству находился и штаб его армии. Оборону этого дома вели более подготовленные курсанты и бойцы охранного батальона. Их более грамотное сопротивление и хорошо выстроенная оборона в итоге привлекла внимание немцев, они логично предположили, что именно здесь и скрывается Тито.

Через несколько часов два батальона СС при поддержке с воздуха начали штурм горы. Партизанам пришлось срочно придумывать способ, как спасти Иосипа Броз Тито. По стечению обстоятельств, водопад и русло реки, над которыми находилась часть дома, где находилась ставка маршала, обмелели. Они решили воспользоваться этим и проломили часть пола, затем, сплетя из парашютных строп веревку, Тито, часть его штаба и сотрудники советской миссии покинули здание. Затем, затаившись в пересохшем русле реки, они начали ожидать возможности уйти дальше в горы.

Уже в полдень пришла подмога - в сражение за Градину вступили батальоны 3-й Ликской пролетарской ударной бригады. Немцы были вынуждены занять оборону и не смогли преследовать маршала Тито, которому удалось скрыться в горах.

Что же случилось дальше с Иосипом Броз Тито? Как ему удалось спастись и какая роль была отведена в этом советскому летчику, будущему герою Советского Союза и национальному герою Югославии Александру Шорникову? Об этом вы узнаете в новом фильме из цикла «Легенды армии» 9 февраля в 19.40 на телеканале «Звезда».