Тайна Ольги Чеховой: как любимая актриса Гитлера предсказала Геббельсу падение Третьего рейха

Советская актриса Ольга Чехова была в 1920-1930-е годы прошлого века одной из самых ярких звезд немецкого и мирового кинематографа. Родственница знаменитого писателя, она эмигрировала в Германию, где и добилась всемирной известности. Лично фюрер Адольф Гитлер был одним из ее главных поклонников, неустанно заваливая ее комплиментами на каждом светском вечере Третьего рейха, где она была желанной гостьей.

Однако долгое время ходили упорные слухи, что Чехова на самом деле была агентом советской разведки и предоставляла ей ценную информацию, собранную в высших кругах правящих умов Германии. Что в этих легендах правда, а что вымысел?

Одним из самых опасных дней в жизни Чеховой стало 22 июня 1941 года: в тот день актрису пригласили в загородный дом главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса. Когда собрались все приглашенные, он выступил перед ними с речью, в которой пообещал, что немецкие войска займут Москву уже к Рождеству. После чего обратился к Чеховой с вопросом о том, что она об этом думает. Актриса прямо заявила, что немцы не войдут в столицу Советского Союза не только до праздника, но и вообще никогда.

«Геббельс ответил мне, что в России будет революция, и что это облегчит победу Германии над СССР. Я позволила себе заметить, что революции не будет, поскольку в момент опасности русские всегда объединяются. Разговор закончился довольно холодно, и впоследствии я никогда на приемы больше не приглашалась», - рассказывала Чехова советским контрразведчикам уже после войны.

Однако в своих мемуарах она описала историю несколько иначе: актрису якобы вызывали после случившегося в Гестапо, но ей удалось очень натурально сыграть наивную и политически безграмотную женщину.

Историю Ольги Чеховой смотрите в новом выпуске цикла программ «Не факт!» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube и приложении SMART.TV. Биография звезды мирового кино до сих пор окружена множеством загадок и мифов - говорили, например, и о том, что она была любовницей фюрера. Один из главных вопросов о ней - правда ли, что Сталин тайно вручал актрисе орден Ленина в Кремле?