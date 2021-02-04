Нарышкин рассказал о потерях мирного населения СССР в Великой Отечественной войне

Потери мирного советского населения во время Великой Отечественной войны нуждаются в уточнении. Об этом на заседании Президиума Российского исторического общества заявил его председатель Сергей Нарышкин.

Он отметил, что из-за масштабов преступлений нацистов специалисты сталкиваются с серьезными трудностями, однако работу важно продолжать. Как подчеркнул Нарышкин, это наш моральный долг.

«На сегодняшний день в науке в качестве общепринятой фигурирует цифра 13 миллионов 685 тысяч. В нее входит семь миллионов преднамеренно истребленных карателями, более двух миллионов погибших на принудительных работах в Германии и порядка четырех миллионов умерших от голода и отсутствия медицинской помощи на оккупированных территориях. Это лишь приблизительные цифры, некоторые историки полагают, что жертв среди мирного населения было больше», - сказал Нарышкин.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал в память мирных жертв геноцида в Гатчинском районе. В годы войны там находился концлагерь, где нацисты держали детей в качестве доноров крови.