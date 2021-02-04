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В Ленобласти предложили создать мемориал на месте детского концлагеря

Андрей Аркадьев
12:06 04.02.2021
Инициативу уже поддержали помощник президента РФ Владимир Мединский и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
В Ленобласти предложили создать мемориал на месте детского концлагеря
© Фото: Rene Fluger, CTK, Globallokpress
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил разместить мемориальный комплекс в Гатчинском районе в память о детях, замученных фашистами в концентрационном лагере в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой он выступил на заседании президиума Российского исторического общества.

Помощник президента РФ Владимир Мединский и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поддержали инициативу. Глава Ленобласти направит письмо с соответствующим предложением в адрес президента России Владимира Путина.

Напомним, концлагерь для детей в поселке Вырица появился летом 1942 года. Он расположился на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики им. Володарского. Фашистские захватчики насильно свозили туда детей. Над малолетними узниками жестоко издевались, их заставляли работать сутками, а кормили очень скудно. Многие дети заболевали и умирали. Хоронили их на территории лагеря. Более здоровых детей фашисты использовали в качестве доноров крови для своих раненых солдат.

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