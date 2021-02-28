Фейковые завещания, карикатуры и слухи: на какие ухищрения шел Запад во времена Российской империи

В эфире программы «Военная приемка» Российская национальная библиотека показала целый список карикатур на Россию, где страну выставляют агрессорами. Первый достаточно знаменитый фейк показал генеральный директор Российской Национальной библиотеки Владимир Гронский, им является завещание, якобы составленной Екатериной II и заявления о «потемкинских деревнях».

«Мы сегодня собираемся говорить о фейках, о том, как искажают жизнь России наши партнеры, так называемые. Мы приготовили книжки, которые повествуют о якобы завещании Екатерины Великой, Екатерины II. И созданы они были, эти фейки, на самом деле для того, чтобы представить Россию в глазах Запада и в глазах наших людей российских такой темной, непросвещенной, забитой», - заявил начальник библиотеки.

Историки объясняют: и завещание Екатерины, и «потемкинские деревни» - это антироссийская пропаганда, выдумка, фейк. То есть деревни как раз были, а то, что они являли собой декорации - ложь. Владимир Гронский также продемонстрировал, что подобное сфабрикованное завещание было составлено и якобы на Петра Великого, цель которого была все та же - выставить Россию в неприглядном свете.

«Наряду с завещанием, ложным завещанием Екатерины Великой еще бродило завещание Петра Великого, естественно. Когда французы готовили агрессию на Россию в 1812, накануне появилось завещание, так называемое, Петра Великого, Петра I о том, что Россия всегда таила в себе имперские амбиции, агрессивность и так далее в отношении западных государств», - рассказал специалист.

По словам заведующей информационно-библиографическим отделом Российской Национальной библиотеки Надежды Веденяпиной, автором фальшивого завещания Петра I вполне мог выступать сам Наполеон, преследуя цель ослабить Россию перед вторжением.

«То есть очернить Россию. И даже есть такая теория, что Наполеон был автором этого злосчастного завещания Петра I. Очернить, показать врага в каком-то смешном ключе, показать, что враг - варвар, что ему недоступна культура. Это уже идеологическая война», - объяснила сотрудница Российской Национальной библиотеки.

Те, кто не умел читать, могли насладиться и рисунками. Главным хитом тогда был сатирический журнал Punch, в переводе «удар кулаком». Надежда Веденяпина отметила, что для отображения России в подобных журналах всегда использовали оскверненные изображения символов нашей страны.

«Чтобы читатель понимал четко, что это действительно о России, там, в основном присутствует два варианта изображения России. Это, естественно, медведь в разных вариантах. То он убегает, то он нападает. И досталось нашему двуглавому орлу. Тут уж он и курица, и все что угодно», - рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом библиотеки.

На какие провокации и фейки идет Запад для того, чтобы выставить Россию в нелицеприятном свете? Как на это влияет усиление роли нашей страны на мировой арене? И какую роль в этом играет Национальный центр управления обороны? Обо всем этом вы узнаете в новом выпуске программы «Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Межвед». Смотрите на сайте телеканала «Звезда»!