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«Неистребимая саранча»: как был создан танк Т-60

Владимир Расходчиков
09:26 27.02.2021
Танк Т-60 во времена Великой Отечественной войны был прозван «неистребимой саранчой». Современные же эксперты уверены, что танк забыт незаслуженно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Впервые танки вышли на поле боя в начале прошлого века в годы Первой Мировой войны. Они были далеки от совершенства, неповоротливы и часто требовали ремонта, при этом их потенциал оценили по достоинству. За создание боевых бронированных машин взялись все мировые державы. В СССР к концу 1930-х, когда фашисты начали победное шествие по Европе, в распоряжении Красной армии уже было свыше 20 000 танков. Это больше, чем у всех европейских стран вместе взятых.

Но в 1941 году это численное преимущество было потеряно, большинство танков Советский Союз потерял уже в первый год войны. От всего числа выпущенных Т-34 уцелела лишь одна пятая часть, от тяжелых КВ - чуть больше четверти. Причинами таких потерь были и внезапное нападение, и необходимость отступать, специально выводя из строя еще пригодные к службе танки. Также сказалась катастрофическая нехватка опытных танкистов.

Недостаток подготовленных экипажей объяснялся просто, им не было на чем учиться. Танков нового типа, к которым тогда относились Т-34 и Клим Ворошилов, было мало. Заводы не обеспечивали потребности фронта в такой технике даже наполовину. Для того, чтобы средние и тяжелые танки сходили с конвейера были необходимы гораздо большие площади, оборудование для создания сложных деталей и квалифицированный персонал. К выпуску танков Т-34 дополнительно были привлечены заводы на Волге, Урале и в Сибири, но проблему это не решило. При этом, производство легких танков было поставлено на поток еще до войны.

Их значительно дешевле создавать, с ними проще работать, ведь они не требуют мощных подъемных механизмов или тягачей для транспортировки, поэтому их выпускали в большом количестве. В 1941 году именно легкие танки стали основой советских танковых войск и в первых рядах ринулись навстречу немецкой бронированной техники.

В мае 1941 года Кремль поручил московскому заводу № 37 освоить серийный выпуск легкого танка нового поколения Т-50. У него были все шансы стать лучшим для своего времени. Отличные технические характеристики, продуманная форма корпуса и ходовой части. Однако на заводе развели руками, задача оказалась практически невыполнимой. Некоторые детали танка попросту были слишком сложны для массового изготовления. И это была лишь одна из многих проблем, но отвечать отказом Кремлю было опасно. Выход из данной ситуации нашел начальник конструкторского бюро завода Николай Астров.

Он написал письмо Иосифу Сталину, в котором предложил вместо нового Т-50 основательно переделать танк-амфибию Т- 40, изменить форму корпуса, упростить башню и усилить броневую защиту. Уже следующим утром на завод приехал зампредседателя Совнаркома СССР Вячеслав Малышев. Он одобрил идею, но посоветовал заменить танковый пулемет на более мощную 20-мм пушку, которая успела себя хорошо зарекомендовать в авиации.

На все работы по проектированию Т-60 ушло всего 9 дней - это мировой рекорд. И уже в сентябре 1941-го первый танк этой марки сошел с конвейера. Т-60 был рассчитан на борьбу с легкобронированными целями, уничтожения пулеметных точек и живой силы неприятеля. Прямой наводкой Т- 60 стрелял на 2 000 метров, его пушка имела запас в 780 выстрелов и стреляла осколочными и зажигательными снарядами. Позднее на Т-60 стали использовать еще и бронебойные снаряды, способные пробивать броню толщиной до 35 миллиметров. 

Почему же об этом танке сложилось неоднозначное мнение и какую роль Т-60 сыграли в Великой Отечественной войне? Правда ли, что советские танки уступали немецким по боевым качествам? И на самом ли деле именно танки Т-60 прорвали блокаду Ленинграда? Обо всем этом вы узнаете в программе «НЕ ФАКТ! Т-60: “неистребимая саранча”» сегодня, в 11:55 на телеканале «Звезда».

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