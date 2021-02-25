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Исторические чертоги воспаленной фантазии: почему экс-директор ЦРУ обвинил Хрущева в причастности к убийству Кеннеди

Константин Худолеев
20:48 25.02.2021
В США в свет вышла книга, в которой авторы выдвинули свою, весьма необычную версию убийства президента США Джона Кеннеди.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости
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Экс-директор ЦРУ поразил мир очередной версией об убийстве Джона Кеннеди. Роберт Джеймс Вулси в своей книге утверждает, что убийца устранил американского президента по личному приказу Никиты Хрущева.

«Ли Харви Освальд был агентом КГБ, которому советский лидер Никита Хрущев лично дал указание убить президента Кеннеди. Вскоре после этого Советы изменили свое мнение и Освальду велели отказаться от этого плана. Но Освальд, питая слепую любовь ко всему советскому, отказался», - пишет Вулси.

Когда прозвучали выстрелы в Далласе, Роберт Вулси едва закончил Стэнфорд. Через 30 лет возглавил ЦРУ. В 1995 году его со скандалом отправили в отставку из-за того, что один из сотрудников службы оказался российским агентом. И это не добавило Вулси любви к нашей стране.

Книга, которую Вулси выпустил в соавторстве с беглым румынским разведчиком Ионом Михаем Пачепой, называется «Операция "Дракон"». В Ней рассказывается о противостоянии Кремля и Белого дома. Версия об участии Хрущева в планировании убийства Кеннеди - настоящая сенсация. Авторы объясняют, почему до этого никто не додумался раньше.

«Десятки теоретиков заговора написали книги об убийстве Джона Кеннеди за последние 56 лет. Большинство этих теорий обвиняют Америку и были в значительной степени спровоцированы кампанией дезинформации КГБ, проводившейся в рамках интенсивных усилий по удалению собственных отпечатков пальцев. Россия, в свою очередь, обвиняла Линдона Джонсона, ЦРУ, секретные группы американских нефтяников, Говарда Хьюза, Фиделя Кастро и мафию», - сказано в книге.

А ведь связь с мафией не пришлось искать долго. Через два дня после выстрелов в Далласе Ли Харви Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Рубио. У него было немало знакомых в криминальных кругах. Как версия с самого начала рассматривался и «советский след»: за год до убийства, мир был на грани ядерной войны. Но члены семьи Никиты Хрущева говорят, что именно после разрешения Карибского кризиса - советский лидер проникся симпатией к американскому президенту. 

«Дедушка очень любил и уважал президента Кеннеди. И тот хотел с ним строить мир. Это сказала ему Жаклин Кеннеди после смерти мужа», - утверждает внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

Корреспондент ТАСС в США в 1976-1982 годах Игорь Макурин, который тоже является родственником Хрущева, уверен, что бывшей генсек не причастен к данному убийству.  

«Никита Сергеевич может был взбалмошным человеком, но он был не дурак, хитрый, ловкий, все что угодно, но он не был дураком… После Карибского кризиса он стал очень уважать Джона Кеннеди… Так что его личное вмешательство - я в это не верю», - рассказал он.

Но все же Освальд почти три года прожил в СССР - в Минске, и называл себя марксистом. По версии авторов книги «Операция "Дракон”» будущего стрелка завербовали, когда он служил в морской пехоте в Японии. Якобы именно переданная Освальдом информация позволила советским ПВО сбить американский самолет под управлением Гэри Пауэрса. По иронии судьбы сын пилота-разведчика - историк Холодной войны Гэри Пауэрс - младший долгое время дружил с сыном Никиты Хрущева Сергеем, который более 20 лет жил в США.

«Пока я не увижу доказательств и подтверждающих это документов, я в это не поверю. Было много теорий в 1960-х, когда Кеннеди убили: были ли это кубинцы, ССР, ЦРУ, действовал ли Освальд в одиночку или стрелков было несколько. На текущий момент наиболее приемлемая теория заключается в том, что Освальд действовал в одиночку. Но некоторые в это не верят и даже в Америке, на втором слушании в конгрессе в 1970-х сказали, что имела место теория заговора. То есть даже наше правительство рассматривает две версии», - объяснил Гэри Пауэрс в беседе со «Звездой».

Опровергают версию Роберта Вулси и официальные документы ЦРУ, опубликованные три года назад. Это показания советского предателя Юрия Носенко, работавшего затем на американскую разведку. Он заявил под присягой, что пытался завербовать Освальда, но тот был признан негодным из-за неадекватности.

Впрочем, самим американцам, кажется,  есть что скрывать. Три года назад, по истечении срока давности должны были опубликовать абсолютно все материалы дела об убийстве Джона Кеннеди. В открытый доступ поступили почти 3000 файлов. Но это далеко не все.  По решению Дональда Трампа часть документов так и оставили тайной. Возможно, именно в них хранится разгадка,  был ли Освальд единственным участником одного из самых громких преступлений XX века.

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