Шансы были: что говорится в уникальных записях Бурденко о ранении Пушкина

Рана Александра Пушкина, полученная им на дуэли с Жоржем Дантесом, не была смертельной. В условиях современной клиники поэта можно было спасти. Об этом говорится в конспекте главного хирурга Красной армии Николая Бурденко о ране и лечении Пушкина. Исторический документ представлен в Военно-медицинском музее Минобороны России в рамках выставки «Я ускользнул от Эскулапа...».

«Здесь говорится о том, что сейчас Пушкина привезли бы в клинику, сделали перевязку, переливание крови, провели рентгенодиагностику, удалили застрявшую в крестце пулю. Тогда была бы возможность спасти поэта. Впрочем, многие исследователи и врачи в наше время говорили о том, что ранения брюшной полости остаются тяжелыми. Несмотря на наркоз и антибиотики - от 30 до 40% таких ранений заканчиваются летальным исходом. Бурденко в этом докладе акцентирует внимание на том, что все врачи у постели Пушкина не взяли на себя смелость просто взять скальпель и открыть рану», - рассказала куратор выставки Татьяна Шомина.

Выставка состоит из пяти разделов, каждый из которых раскрывает определенный период жизни русского классика, рассказывает о перенесенных им болезнях, о его лечении и работе медиков.

Дуэль русского поэта и писателя Александра Пушкина и французского подданного Жоржа Дантеса состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года в предместье Петербурга - на Черной речке. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. Оба получили ранения, но Дантес вскоре оправился, а рана Пушкина оказалась смертельной и на второй день он скончался.