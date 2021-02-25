Мемориальную доску летчику-испытателю Владимиру Коккинаки открыли в Москве

В Москве открыли мемориальную доску в честь дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя Владимира Коккинаки. Он поднимал в небо и испытал все самолеты, разработанные конструктором Ильюшиным - штурмовики, в том числе Ил-2, бомбардировщики, пассажирские и опытные самолеты.

На счету легендарного летчика более 20 мировых рекордов. Военную династию Коккинаки продолжили его внук и правнук, которые служат в органах госбезопасности.

Ранее в районе Нового Арбата в Москве открыли мемориальную доску, посвященную военачальнику, Герою Советского Союза генерал-полковнику Оке Городовикову.