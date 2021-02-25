В Петербурге представили уникальный документ о ранении Пушкина

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Я ускользнул от Эскулапа…», посвященная медицине в жизни и творчестве Александра Пушкина. Центральным экспонатом выставки стал конспект доклада главного хирурга Красной армии Н.Н. Бурденко о ране и лечении поэта после дуэли.

Выставка состоит из пяти разделов, каждый из которых раскроет определенный период жизни русского классика, расскажет о перенесенных им болезнях, о его лечении и работе медиков, а также о том, как медицинские аспекты были отражены в литературных творениях Пушкина.

© Военно-медицинский музей Минобороны РФ

Дуэль русского поэта и писателя Александра Пушкина и французского подданного Жоржа Дантеса состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года в предместье Петербурга - на Черной речке. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. После обоюдных выстрелов оба получили ранения. Дантес вскоре оправился, а рана Пушкина оказалась смертельной и на второй день он скончался.